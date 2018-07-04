Battalgazi Belediye Meclisi, temmuz toplantısını yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.Toplantı öncesi...

Battalgazi Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı öncesi kısa bir açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye’nin önemli bir seçimi geride bıraktığını belirterek, seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan toplantıda, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları, İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da ertelendi. İmar ile ilgili iki gündem maddesi ise, İmar Komisyonu’na havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını ise, 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.