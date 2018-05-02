Battalgazi Belediye Meclisi toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Meclis Divanı Yedek Katip Üye seçimi ve bazı İhtisas Komisyonları’nda bulunan boş üyeliklerin seçimi yapıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın il dışında bulunması nedeniyle Zafer Kırçuval başkanlığında toplanan belediye meclisinde ilk olarak imar maddeleri ele alındı. Görüşülen İmar maddelerinin bazıları komisyon doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da ertelendi. Mecliste daha sonra 24 Haziran seçimleri için istifa eden meclis üyelerinin komisyon üyeleliklerine yerlerine yeniden seçim yapıldı.

Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Nevzat Aslan, Veysi Yılmaz, Hilal Acı ve Dilek Yurtseven’in yerine seçim yapıldı. Seçimde İmar Komisyonu’na Hasan Demez, Eğitim ve Kültür Komisyonu’na Abdulselim Çağlar, Turizm ve Sanat Komisyonu’na Hacı Yusuf İnal, Halkla İlişkiler Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu’na ise Şahin Karahan ile Hacı Yusuf İnal seçildi. Battalgazi Belediye Meclisi üyeleri son olarak, Meclis Divanı Yedek Katip Üye seçimini gerçekleştirdi. Yapılan gizli oylama sonucu 24 oy alan Osman Şaşa, Meclis Divanı Yedek Katip Üyeliğine seçildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını 6 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek.