Belediye Başkanı Gürkan hemşehri derneklerinin yöneticileri ile buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstanbul’da bulunan Battalgazi ilçesine bağlı mahallelerin dernek yöneticileri ile yapılan toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bizlerin doğup büyüdüğümüz yerlere karşı görevlerimiz var” dedi.

İstanbul’da bulunan Battalgazi ilçesine bağlı mahallelerin dernek yöneticileri tarafından düzenlenen toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda ev sahibi olarak konuşan Kamıştaş Drijan Dernek Başkanı Mehmet Kolay, “Bize böyle bir geceye ev sahipliği yaptığınız için Kamıştaş Drijan Derneği olarak onur duyuyoruz. Bu gecenin sahibi tüm ilçeler ve köyler ile Malatya’nın kendisidir. Öncelikle burada toplantı amacımız Battalgazi köy derneklerini bir çatı altında Battalgazi Dernekler Federasyonu adı altında birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir oluşum içine sokmaktır. Buradaki amaç birlik olup daha güçlü olmak, gerek Battalgazi’nin, gerekse köylerinin problemlerini daha kolay çözmektir. Burada biz köy dernek başkanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Herkes bunun bilinci ile hareket etmelidir” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Malatya’dan iş adamı, devlet adamı, spor adamı çıkmış, sanat adamı ve güzel insanlar çıkmış ama Malatya’dan şükürler olsun vatan haini çıkmamıştır. İnsanımız ile ne kadar gurur duysak, ne kadar övünsek azdır. Malatya medeniyetin başladığı yerdir. İlk yerleşik hayatın, ilk bürokrasi hayatın, ilk muhasebe kayıtlarının tutulduğu yerdir. Anadolu’yu anayurt yapan medeniyetler merkezi destan şehirdir Malatya. Mevlanalar, Sadrettin Konaviler, ibni Arabiler Ulu Cami’nin hemen türbe kısmındaki Şahabe-i Kübra medresesinde yetişmiştir. Alaaddin Keykubatlar, Gıyaseddin Keyhüsrevler yani Selçuklu sultanları Malatya’da yetişmiştir. Osmanlı’da Manisa, Amasya nasıl ki şehzadeler şehri ise, Selçuklu’da şehzade şehri Malatya idi. Bizlerin doğup büyüdüğümüz yerlere karşı görevlerimiz vardır. Bunlar farzı ayın görevlerdir. Yani bir başkasının yapmasıyla sorumluluk üzerinizden kalkmaz” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi’nin rekor düzeyde hizmetleri hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Gürkan, “Bizler 4,5 yıllık bir belediyeyiz. Köylerimizde mahalle statüsüne geçti. Şöyle bir tespit yapıyorum. Türkiye’de bu 4,5 yıl içerisinde İstanbul gibi en büyük belediyeler olmak üzere nüfusu ve bütçesi bizden çok fazla olan belediyeler olmak üzere, hangi belediyeyi ele alırlarsa alsınlar bugün bunu övünerek söylüyorum Battalgazi’de hiçbir mahallemizin asfaltı olmayan yolu yoktur. Artık bahçe yolları bile asfalttır. Engelsiz Yaşam Merkezi yapmışız. Sosyal Yaşam Merkezi yapmışız. İspenere’ye eski parayla 50 trilyonluk bir yatırım yapılmıştır. Oraya Türkiye’nin ilk Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Merkezini yapıyoruz. Bu proje de bitmek üzere. Afsalt ve konkasör tesislerimizi kurduk. Hanları, hamamları, kervansarayları, camileri, kümbetleri, türbeleri hepsi ayağa kaldırıldı. Yeşil Kuşak dedik, Türkiye’ye rol model oldu. Mahallelilik projesi dedik, Türkiye ye rol model oldu. Hastanenin yerini aldık inşallah o hastane de bir an önce yapılacak. Üniversitenin yerini askeriyeden aldık bugün iki üniversitemiz oldu. Biri İnönü diğeri de rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal isminin verildiği bir üniversitemiz kuruldu. Askeriyeden bin dönümlük yer aldık ve onu da ikinci üniversitemize tahsis ettik. Bunlar gözle görülmeyen hadiselerdir. Ulu Cami’nin kıble kısmındaki 30 dönümlük alanı da kamulaştırdık” diyerek, hizmete devam ettiklerini kaydetti.