MALATYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:25

“Bir Şair Bir Yazar Tanıyalım” programı devam ediyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Malatyalı şairlerin tanıtımını yapmak ve şairleri daha yakından tanımak amacıyla düzenlediği “Bir Şair Bir Yazar Tanıyalım” programlarına aralıksız devam ediyor.Büyükşehir...

'Bir Şair Bir Yazar Tanıyalım” programı devam ediyor
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Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Malatyalı şairlerin tanıtımını yapmak ve şairleri daha yakından tanımak amacıyla düzenlediği “Bir Şair Bir Yazar Tanıyalım” programlarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi M. Fatih Kahraman, Malatyalı şairler ve yazarlar, şiire ve yazmaya ilgi duyan vatandaşlar ve sunumlarını yapmak üzere Şair/Yazar Hasan Aykanat katıldı.

Programın açılış konuşmasında düzenledikleri “Bir Şair Bir Yazar Tanıyalım” programı hakkında açıklamalarda bulunan Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi M. Fatih Kahraman, şair/yazar Hasan Aykanat’ın çok önemli çalışmalara yaptığını belirterek, Bir Şair Bir Yazar Tanıyalım programın bu haftaki konuğu olmasından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Programa hayat hikayesini anlatarak başlayan Hasan Aykanat, hayatı boyunca birçok programda sunuculuk yaptığını veya şiirler okuduğunu ifade ederek, yazarlık hayatı boyunca, Terazinin Dengeleri, Dilimizin Altındaki Bakla ve Şiir Derlemeleri adında üç kitap çıkardığını söyledi.

Malatya adına birçok esere imza attığını ifade eden Aykanat, eserlerinde kullandığı dili ve yazma tekniğinden bahsederek yazmış olduğu şiirleri katılımcılara okudu.

Program sonunda konferansa katılan şiire ve yazmaya merak duymuş vatandaşlar sunumlarında dolayı Hasan Aykanat’a teşekkür etti.
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