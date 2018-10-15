Bulgurlu, Göller, Karakaş Çiftliği yolu asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bulgurlu, Göller, Karakaş Çiftliği grup yolunda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Kent merkezine yakın kırsal mahallelerde yatırım ve hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi 4,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda sathi asfalt çalışması yaptı. Yolun Bulgurlu Mahallesi bölümünde ise yol bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Geçtiğimiz yıl grup yolunda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi 3,5 metre genişliğindeki yolu 10 metre genişliğine çıkarmıştı. Bu yıl ise altyapı çalışmalarından sonra yolu asfaltlayarak Malatyalıların hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, grup yolunda incelemelerde bulunup bölge halkıyla bir araya geldi. Geziye AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güde, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Karakaş Çiftliği Muhtarı Şevket Yavuz, bazı meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldılar.

“Kısa sürede çözüldü”

Grup yolunun bütün sorunlarının çözüldüğüne dikkat çeken Karakaş Çiftliği Muhtarı Şevket Yavuz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bundan birkaç hafta önce bölgeye gelerek incelemelerde bulunmuş, bölge sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinlemişti. En önemli sorunumuz olan yol problemimizin çözümü noktasında elinden gelen gayreti göstererek bir an önce çözülmesini sağladı. Bu durumdan son derece mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.

“Sahada çok iyi çalışmalar yapılıyor”

Büyükşehir Belediyesi’nin sorunların çözümü noktasında gayretli bir şekilde çalıştığını belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güde, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın gelmesiyle icraatların farklılaşacağını biliyorduk. Var olan sorunların çözümü için plan ve program yapılmıştı. Sahada çok iyi bir çalışma var. Bölgemizin ulaşım sorunu çok kısa sürede çözüldü. Memleket Emektir sloganıyla yola çıkmışlardı ve emek vererek sorunları bir bir çözüyor” şeklinde konuştu.

“Mutlu ve huzurluyuz”

Anadolu insanının heyecanının ve şevkinin Malatya’nın her noktasında görüldüğüne dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bundan birkaç hafta önce buraya gelmiş, sizlerle hasbihal etmiştik. Grup yolumuza epey emek verilmişti. Geçtiğimiz yıl genişletilmiş, altyapı sorunları çözülmüştü, bir tek asfaltı yapılmamıştı. Bunu yapmak da bize nasip oldu. Burada otobüse binmiştim. Otobüsteki hemşehrilerim “Başkanım bu tozdan ne zaman kurtulacağız” diye serzenişlerde bulunmuşlardı. Bugün bu sorunun ortadan kalkmasından son derece mutlu ve huzurluyum. Az önce yolda yürüdük bütün stresimiz geçti gitti” diye konuştu.