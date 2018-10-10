MALATYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:35

Burak Uygur milli forma giyecek

Malatyalı milli sporcu Burak Uygur Tokyo’da yapılacak müsabakalarda milli formayı giyecek.Karate 1 Premier Lig’de 2018 sezonu, Japonya’da sona erecek. Tokyo’daki yedinci etap 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Malatyalı milli sporcu Burak...

Burak Uygur milli forma giyecek
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Malatyalı milli sporcu Burak Uygur Tokyo’da yapılacak müsabakalarda milli formayı giyecek.

Karate 1 Premier Lig’de 2018 sezonu, Japonya’da sona erecek. Tokyo’daki yedinci etap 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Malatyalı milli sporcu Burak Uygur, 67 kilogram kumite de milli formayı giyecek.

Dünya Karate Federasyonu’nun en önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezon Japonya’da sona eriyor. Karate 1 kapsamında düzenlenen ve Paris’te başlayan Premier Lig, 12-14 Ekim tarihleri arasında Tokyo’da yapılacak yedinci etap ile sona erecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonda tam kadro mücadele edecek Türkiye Karate Milli Takımı, 10 kadın, 11 erkek sporcuyla madalya arayacak.

2020 Olimpiyat Oyunları’nın da düzenleneceği Budokan’ın ev sahipliği yapacağı müsabakalarda 70 ülkeden 630 karateci mücadele edecek. Kata ve kumite olmak üzere toplam 14 dalda madalya dağıtılacak.

Karate 1 Premier Lig Tokyo etabında mücadele edecek Türk karateciler:

Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş, Büşranur Kılıç

Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu, Büşra Tosun, Kumite 55kg: Tuba Yakan, Kumite 61kg: Merve Çoban, Kumite 68kg: Eda Eltemur, Kumite +68 kg: Meltem Hocaoğlu

Erkekler

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan, Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Kemaloğlu, Kumite 75kg: Erman Eltemur, Kumite 84kg: Uğur Aktaş, Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan.
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