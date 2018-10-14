MALATYA:
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14 Ekim 2018 Pazar 16:06

Büyükşehir Ampute’ye 2 İranlı

Ampute Futbol Süper Ligi ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde Malatya’yı güçlü bir şekilde temsil etmek isteyen turuncu-yeşilliler, transferde anlaştığı futbolcuları kadrosuna katmaya...

Büyükşehir Ampute'ye 2 İranlı
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Ampute Futbol Süper Ligi ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde Malatya’yı güçlü bir şekilde temsil etmek isteyen turuncu-yeşilliler, transferde anlaştığı futbolcuları kadrosuna katmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Ampute Futbol 1.Ligi’nden Süper Lig’e yükselen Malatya Büyükşehir Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Lig’de güçlü bir şekilde Malatya’yı temsil etmek için kolları sıvayan turuncu-yeşilliler, önce kaliteli yabancı oyuncuları kadrosuna katmak için yoğun bir çalışma içerisinde girdi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, transfer çalışmaları kapsamında İran Milli Takımı’nın da formasını giyen defans oyuncusu Mehdi Saeidavi ile orta saha oyuncusu Rahman Karami’yi kadrosuna kattı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Kulüp Başkanı Orhan Barman, “Ampute Futbol 1. Ligi’nde şampiyon olduk. Bu yıl Süper Lig’de mücadele edeceğiz. Süper Lig’de güçlü rakipler bizi bekliyor. Küme düşmemek, orta sıralarda yer almak istiyoruz. İki yabancı oyuncuyu kadromuza kattık. Bir tane daha yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Barman, Ampute Futbol Süper Ligi’nde Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydederek, “İlk amacımız Malatyalı gençlerle bu mücadeleyi sürdürmek. Ampute Futbolu ülkede herkes izliyor. Mecburen dış transfer yapmamız gerekiyor. Malatya’nın reklamını en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Maçlar TRT’de yayınlanacak. Malatya’mız Süper Lig’de yer alıyor. Bizde Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmek için gayret göstereceğiz” diye konuştu.
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