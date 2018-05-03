MALATYA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:10

Büyükşehir Belediyesi asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Topsöğüt Caddesini asfaltladı.İçmesuyu, kanalizasyon hatları yenilenen, doğalgaz altyapısı çekilen 700 metre uzunluğundaki Topsöğüt Caddesi, altyapı şebeke...

Büyükşehir Belediyesi asfaltlama çalışmaları devam ediyor
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Yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Topsöğüt Caddesini asfaltladı.

İçmesuyu, kanalizasyon hatları yenilenen, doğalgaz altyapısı çekilen 700 metre uzunluğundaki Topsöğüt Caddesi, altyapı şebeke hatlarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt ile kaplandı. Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Topsöğüt Mahallesinin en önemli ulaşım aksı olan caddede Büyükşehir Belediyesi kaldırım tamirat çalışması da yapacak.

Mahalleli doğal gazla tanıştı

Caddenin asfaltlanmasıyla büyük bir sorunlarının çözüldüğünü belirten Topsöğüt Mahalle Muhtarı Mahmut Yiğit, caddenin kaldırımlarının da Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileneceğini söyledi. Caddenin temiz bir görünüme kavuştuğunu vurgulayan Muhtar Yiğit, “Mahallemizin altyapısı baştan aşağı yenilendi. Doğalgazla da tanıştık. Topsögüt Caddemiz baştan aşağı asfaltlandı. Bozulan kaldırımlarımızın tamiratı yapılacak. Çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Topsöğüt sakinleri de asfalt çalışmalarından memnun olduklarını dile getirerek, caddenin asfaltlanarak pırıl pırıl bir görünüme kavuştuğunu söyledi.
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