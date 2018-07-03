MALATYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 10:22

Büyükşehir Belediyespor’da Barman Güven Tazeledi

Malatya Büyükşehir Belediyespor’da yapılan kongrede mevcut başkan Orhan Barman güven tazeledi.Malatya Büyükşehir Belediyespor toplantı salonunda yapılan kongreye tek liste halinde gire Orhan Barman yeniden başkan seçildi.Tek aday olarak gidilen...

Büyükşehir Belediyespor'da Barman Güven Tazeledi
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Malatya Büyükşehir Belediyespor’da yapılan kongrede mevcut başkan Orhan Barman güven tazeledi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor toplantı salonunda yapılan kongreye tek liste halinde gire Orhan Barman yeniden başkan seçildi.

Tek aday olarak gidilen seçimde Orhan Barman başkanlığındaki liste şu isimlerden oluştu: Rıdvan Budak, Nebi Yiğit, Seyfullah Özdemir, Veysel Dağılmış, Kahraman Fırat, Erkan Van, Rüstem Çatı, Şahin Doğan, Necmettin Özcan, Ramazan Yakıcı, Metin Özcan.

"Yeni dönem hayırlı olsun"

Kongrenin son bölümünde bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Orhan Barman, "Öncelikle yeni dönem hepimiz için hayırlı olsun. Malatya Büyükşehir Belediyespor bin 300 sporcusuyla, şehrimizin artık en büyük kulüplerinden biridir. Geçmiş yıllarda futbolda, basketbol ve voleyboldaki başarıların altında da bu kulübümüz vardır. İlimizin sporcuları ile antrenörlerine değer katma anlayışımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Bundan böyle yeni bir sayfa açtık. Geçtiğimiz yıl birçok şampiyonluk, derece ve başarıyla geçti. Ama sporda dün yok daima yarın var. Malatyalı sporcularımıza, antrenörlerimize güvenimiz her zaman tamdır. Gelecek sezonda yine imkanlarımız ölçüsünde ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kongremiz spor camiasına hayırlı olsun" diye konuştu.
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