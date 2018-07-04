Büyükşehir yaz okulu başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen yaz okulu, bu yıl 5’inci kez kapılarını açtı.9 sosyal merkezde, spor ve sanattan değerler eğitimine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen yaz okulunda...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen yaz okulu, bu yıl 5’inci kez kapılarını açtı.

9 sosyal merkezde, spor ve sanattan değerler eğitimine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen yaz okulunda 8D sinema keyfi de yaşatılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 5. yaz okuluna 870 ilk ve ortaokul öğrencisinin kayıt yaptırdığını açıkladı. Öğrencilerin yaz tatillerini daha iyi değerlendirmeleri için Yaz Okulu programını düzenlediklerini belirten Başkan Polat, “3’ü TOKİ bölgesinde 1’i de Tecde’de olmak üzere 4 eğitim merkezi ile Özalper, Yeşiltepe, Melekbaba, Salköprü ve Çarmuzu-Kiltepe semt konaklarımızla birlikte toplam 9 sosyal merkezimizde Yaz Okulu açtık. Temmuz ayı boyunca devam edecek Yaz Okulu kapsamında çeşitli sportif-sanatsal aktiviteler, akıl oyunları, enstrüman kursları, değerler eğitimi ve geleneksel çocuk oyunları yer alıyor” ifadelerini kullandı. Yaz okuluna katılan tüm çocuklara 8D Sinema keyfi de yaşatıldığını kaydeden Başkan Polat, özel tasarlanmış araçta 8D Sinema gösterimini seyreden çocukların heyecan dolu bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.