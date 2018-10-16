MALATYA:
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16 Ekim 2018 Salı 16:34

CHP Spor Kurulu Bölge Toplantısı Malatya’da yapılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısının 20 Ekim Cumartesi günü Malatya’da yapılacağını belirtti.

CHP Spor Kurulu Bölge Toplantısı Malatya'da yapılacak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısının 20 Ekim Cumartesi günü Malatya’da yapılacağını belirtti.

Kaya, CHP Spor Kurulunun, sporun sorunlarını belirlemek, sorunlara çözüm üretmek ve partilerinin spor politikasını anlatmak adına ülke genelinde toplantılar düzenlediğine dikkat çekerek bu kapsamda Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısının 20 Ekim 2018 Cumartesi günü Malatya’da yapılacağını ifade etti.

Toplantıya Spor Kurulunun üyelerinin yanı sıra Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Tunceli’den de üniversite temsilcileri, sporla ilgili STK’lar, basın ve bireysel sporcuların katılacağını kaydeden Kaya, “Sporla ilgilenen, yönetici, sporcu, sporseverler katılacak ve Doğu Anadolu Batı Bölgesi’nin spor sorunlarını tartışacaktır” ifadelerine yer verdi.
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