Çınar’dan 75 yaşındaki Meryem Teyze’ye ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Baştacı’ Projesi kapsamında 75 yaşındaki Meryem Teyze’yi evinde ziyaret etti.

Yeşilyurt’taki yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara ‘Baştâcı’ projesiyle hak ettikleri hizmetleri ulaştıran Yeşilyurt Belediyesi, yaşlıların toplum içinde kimseye muhtaç olmadan, mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için sürdürdüğü hizmetlerine büyük bir özveriyle devam ediyor.

‘Baştacı’ projesi kapsamında ev ve kişisel bakımları özenle yapılan yaşlı vatandaşlara ulaştırılan hizmetleri yerinde incelemek adına ev ziyaretlerine devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tecde Mahallesi Keramet Sokakta ikamet eden, eşi ve çocuğu olmadığı için yalnız yaşayan 75 yaşında ki Meryem Meşe’yi ziyaret etti.

Meryem Meşe’nin elini öperek sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulunan Başkan Çınar, "Yerel yönetimler sadece fiziki yatırımlar yapmakla sınırlı değil, gönülleri de yapmakla da sorumludur. Meryem teyzemiz bizi evladı yerine koydu, o da bizim bir annemizdir. Meryem teyzemizin eşi rahmetli olmuş, çocuğu ise hiç olmamış, yakınlarının destekleriyle, devletin vermiş olduğu 65’lik maaşıyla hayatını sürdürüyor. Dualarını bizden esirgemeyen, güzel nasihatlerde bulunup güzel sözlerle bizleri ağırlayan Meryem teyzemize sağlıklı ve güzel bir hayat temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Çınar, “Toplumun en kıymetli hazineleri, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle bizlere birer fener olan değerli büyüklerimizin sürekli yanındayız. Yaşlılarımız için yapacağımız her güzel iş, hem vicdani hem de insani sorumluluklarımızı yerine getirmek için bizlere sunulmuş fırsatlardır. Yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Baştacı projesi ile yaşlılarımızın ev işlerini, kişisel bakımlarını yapıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak, sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlıyoruz. Belediye imkanlarını ilçede yaşayan tüm vatandaşlara eşit seviyede ulaştırmaya çalışıyoruz ancak yaşlılarımıza pozitif ayrımcılıklar gösteriyoruz. Yaşlılarımızın desteklenmesi ve toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri için destek oluyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerle ‘Sosyal Belediyecilik’ konusunda çok büyük farklar oluşturduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi vatandaşlarımızla iç içe olacak, onlara hizmet etmek için canla başla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin önemli sorumlulukları arasında olan ‘Sosyal Belediyecilik’ faaliyetlerinin ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetleriyle daha da anlam kazandığını hatırlatan Başkan Çınar, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ekiplerimiz ‘Baştacı’ projesi kapsamında bakıma muhtaç yaşlılarımızı ziyaret edip ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını titizlikle yapıyor. Yaşlılarımızın hayır duası bizler için çok önemli. Rutin belediyecilik hizmetlerinde sürekli önde olan Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal belediyecilik hizmetleri alanında farklılıklar göstermekteyiz. Yaşlılarımıza yönelik ‘Baştacı’, yetim ve öksüzlerimize yönelik ‘Keşke’, yeni doğan bebeklerimize hoş geldin ‘Hayat Seninle Güzel’, ilçemize yeni taşınanlara ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik ‘Emanet Ekmek’ ve evlenen çiftlerimize ‘Bir Yastıkta’ projelerimizle sosyal belediyecilik alanında fark oluşturmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kimsesizlerin kimsesiyiz. Sunduğumuz hizmetler karşılığında hemşehrilerimizin gönüllerinde yer almak, bir dua almak bizim için yeterlidir” diye konuştu.

Başkan Çınar ziyaretinin sonunda kendisine yakın ilgi ve alaka gösteren mahalle sakinleriyle sohbet ederken, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.