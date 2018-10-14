Depremde zarar gören cami yeniden yapıldı

Hekimhan’ın Güzelyurt Mahallesi’nde depremde zarar gördüğü için yıkılarak yeniden yapılan cami dualarla ibadete açıldı.2015 depreminde zarar gören caminin yerine 2 yıl içinde yenisi yapıldı. 950 bin liraya mal olan 400 cemaat kapasiteli...

Hekimhan’ın Güzelyurt Mahallesi’nde depremde zarar gördüğü için yıkılarak yeniden yapılan cami dualarla ibadete açıldı.

2015 depreminde zarar gören caminin yerine 2 yıl içinde yenisi yapıldı. 950 bin liraya mal olan 400 cemaat kapasiteli cami törenle ibadete açıldı. Açılış konuşmasını yapan Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mustafa Tunç “2015 depreminde hasar alan camimizin yerine yenisinin yapılması uygun görülmüştü. Haziran 2016 tarihinde ilk kazmayı vurduğumuz Camimizi 2 yıl zarfında tamamlayıp ibadete açtık. Camimiz 400 kişilik olup, 950 bin TL’ye mal oldu. Başta gurbetteki hemşerilerimiz olmak üzere bize, bağışlarda bulunanlara, belediye başkanlarına ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İlçe Müftüsü Ali Meşe ise konuşmasında; camilerin ve mescitlerin mahallelerin en önemli noktası olduğunu belirtti. Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’da yaptığı konuşmada, camilerin birliğin ve beraberliğin sembolü olduğunu ifade ederek, “Bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Camiyi yapmaya vesile olan, destek veren, emek çeken herkes çok önemli bir vazifeyi yerine getirmiş oluyor. Mühendisten işçisine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Camilerin birlik ve beraberlik anlamında da önemli bir ibadet yeri olduğu vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Parti görüşlerimiz farklı olabilir ama biz bu toprakları vatan bilen, tüm kardeşlerimizle kardeşiz, beraberiz. Bir elin beş parmağı nasıl sıkıldığında tek yumruk oluyorsa hepimiz öyleyiz. Bugün burada bulunmaktan, bu camiye emekleri geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ise "Şu güzelim Camiye baktığımız vakit, sanki bahar ayında açan bir çiçekmiş gibi hepimiz mutlu oluyoruz. Ama bu camilerimizi yaşatmamız lazım. Bir çiçeği sularcasına hayatta tutmamız lazım. Camilerimiz ancak cemaatle hayatta kalırlar. Bunun bilincinde olarak sadece Cuma namazlarına değil vakit namazlarına da orayı doldurarak caminin etrafında sosyal aktivitelerde bulunarak yediden yetmişe yaşlısıyla genciyle orada bulunmak camiyi yaşatan en önemli unsurlardan biridir. Bizim medeniyetimizde cami sadece ibadet için kullanılmaz. Türk İslam geleneğinde bütün ümmetin bir araya gelmesi için bir vesile olarak kabul edilir. Güzelyurt bütün bölge için örnek bir mahallemizdir. Cami yapımında da bunun örneğini gördük. Muhtarımıza dernek yönetimine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kesilen kurbanlarla Güzelyurt Merkez Caminin açılış kurdelesi mahalle sakinleri ile birlikte kesildi. Daha sonra davetlilere yemek ikramında bulunuldu.