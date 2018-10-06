Esenlik Genel Müdürü Üzmez’den iddialara cevap

Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez, haklarında çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Esenlik isminin gündem oluşturma çabası ile siyasi çekişmelere alet edilmesi bizleri derinden üzmektedir” dedi.

Son günlerde Esenlik Şirketi ile ilgili yerel ve ulusal medyada bazı iddiaların gündeme getirilmesinin ardından bugün bir basın toplantısı düzenleyen Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez iddialara cevap verdi. Üzmez, 1990 yılında kurulan ve sermayesinin yüzde yüzü Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Esenlik Şirketi’nin bu güne kadar yaptığı yatırımlar ve oluşturduğu katma değer ile Malatya ekonomisinin önemli aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Genel Müdür Üzmez, 320 milyonu aşan cirosu, doğrudan 915 çalışanı ve dolaylı olarak sağladığı istihdam ile binlerce insana ekmek kapısı haline gelen Esenlik’in bu topraklardan kazandıklarını yine bu şehrin kalkınması ve refahı için yatırıma dönüştürdüğünü de vurguladı. Son dönemlerde şirketin itibarını zedelemeye yönelik açıklamaların kendilerini derinden üzdüğünü anlatan Selahaddin Sami Üzmez, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın zaruri hale geldiğini dile getirdi.

Esenlik Şirketi’nin başta marketçilik olmak üzere birçok alanda faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak sürdürdüğünü ifade eden Üzmez, marketçilik hizmetlerini 44 şubeyle sürdüren şirketlerinin bu alanda 200’ün üzerinde yerel tedarikçi firma ile işbirliği yaptığını ve ticari ilişkilerini devam ettirdiğini hatırlattı.

2018 yılı Haziran ayında şirketlerinde gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra, ticari mal ihtiyaçlarının yüzde 80’nin den fazlasını karşılayan 25 tedarikçi firma temsilcisiyle bir araya geldiklerini ve istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Müdür Üzmez, “Bu toplantıda esnafımızı finansal anlamda rahatlatabilmek için ticari firma temsilcilerine alacaklarının yeniden yapılandırılması ve talep eden firmalara alacaklarına karşılık şirketimizin sahip olduğu gayrimenkuller ve taşıtlardan alma önerisi sunulmuştur. Bu öneriye sıcak yaklaşan firmalara, şirketimizin genel kurulunda alınan yetki çerçevesinde, piyasa analizleri yapıldıktan ve ilgili kuruluşlardan görüş alındıktan sonra 3 dükkan, 9 daire ve çeşitli özelliklerde 27 taşıt alacaklarına karşılık satılmıştır. Böylelikle şirketimizin kasasından nakit çıkışı yapılmadan önemli ölçüde borç ödemesi gerçekleştirilmiş, şirketimiz finansal olarak rahatlatılmıştır. Ülke olarak İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dikkate alındığında ne kadar isabetli ve yerinde bir karar verildiği görülmektedir. Halihazırda tedarikçi firmalarımıza alacaklarına karşılık sunduğumuz 3 dükkan, 3 daire ve 17 taşıt da bulunmaktadır. Talep edilmesi durumda bunların da satışı gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi.

Daha önceki dönemlerde de birçok kez şirket menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu uygulamanın sanki bugün ilk defa yapılıyormuş ve bu yolla birilerine menfaat sağlanıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıldığını belirten Üzmez, “Bu açıklamalar Malatya halkının öz malı olan Esenlik’e zarar vermektedir. Yıllardır halkımızın desteği ve güveniyle inşa edilmiş Esenlik markasını yaralamaya yönelik kasıtlı açıklamaların hiç kimseye fayda sağlamayacağı aşikardır. Ayrıca şirketimizin itibarını zedeleyici ve iyi niyetten uzak bu tür açıklamaları yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

Esenlik isminin gündem oluşturma çabası ile siyasi çekişmelere alet edilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü de belirten Genel Müdür Üzmez, “Dün olduğu gibi bundan sonra da kamu malının kutsal olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan şirketimizin ve Malatya’mızın geleceği için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi tüm halkımızın bilmesini isteriz” diye konuştu.