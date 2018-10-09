Evren’den stokçu ve fırsatçılara karşı köy pazarı önerisi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, son dönemlerdeki stok ve fiyat artışlarına karşı köy pazarlarının kurulması gerektiğini belirtti.

Milli Beka Hareketi Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti. Malatya’nın sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan ESKKK Başkanı Ali Evren ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sivil toplum örgütlerinin halkın temsilcileri olduğunu ve faal oldukları takdirde çözüm noktasında yaptırım güçlerinin olduğunu söyledi.

Son dönemlerdeki stok ve fiyat artışları konusunda daha önce tedbir olunması açısından köylü pazarlarının kurulması gerektiğini belirten Evren “Biz bizzat Bülent Tüfenkci’nin bakanlığı döneminde kendisine kurulacak bir köylü pazarının büyük kazanım olacağını ve köylünün kendi ürettiği ürününü bu pazarda çok uygun fiyatlarla satışa sunacaklarını, hem köylünün hem de vatandaşın karlı çıkacağını söyledik. Ancak hiçbir girişimde bulunulmadı. Şimdi komisyoncu köylüden üç kuruşa sebzeyi alıyor ve tezgaha gelene kadar bu sebze on kuruş oluyor. Bu fiyat farkı vatandaşın cebinden çıkıyor ama üretici kazanamıyor, vatandaş pahalı ürün alıyor, birileri haksız kazanç sağlıyor. Bunun önüne geçmek için köylü pazarlarının kurulması şart” ifadelerini kullandı.

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün ise, Evren’in önerisine destek vererek, “Sonuna kadar haklısınız. Bu pazar hem köylümüzün hem de vatandaşlarımızın kazançlı olmasını sağlayacaktır. Milli Beka Hareketi olarak vatandaşın yararına olacak her projenin destekçisiyiz. Bu konu üzerinde mutlaka çalışmalarımız olacaktır. Fırsatçı stokçular ve haksız kazanç elde eden bazı yapılanmaların devlete zarar verdiğini biliyoruz, bunların karşısındayız ve üzerimize düşeni yapacağız. Biz bütün teşkilat olarak devletimizin yanında olmaya ve devlet başkanımızın emrinde olmaya yemin etmişiz” diye konuştu.