MALATYA:
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16 Ekim 2018 Salı 12:44

Fendoğlu, TBMM Başkanı Yıldırım ile Malatya’yı konuştu

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, İsviçre’de gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile Malatya, Özal ve Erdoğan’ı konuştu.Özal ve Erdoğan’a yönelik uluslararası saldırıların...

Fendoğlu, TBMM Başkanı Yıldırım ile Malatya'yı konuştu
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, İsviçre’de gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile Malatya, Özal ve Erdoğan’ı konuştu.

Özal ve Erdoğan’a yönelik uluslararası saldırıların konu olduğu sohbette Fendoğlu, Malatya’nın Özal’a da, Erdoğan’a da tam destek verdiğini ve bu süreçte Özal ve Erdoğan’ın Malatya’ya ciddi yatırımlar yaptığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu süreçte vermiş olduğu desteğin Türkiye’nin geleceğini kurtardığını belirten Fendoğlu, bu desteğin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Malatya’da uzun bir aradan sonra MHP’den bir milletvekilinin Meclis’te olmasının önemli olduğunun belirtildiği sohbette, güçlü Türkiye için birlikte yürümek gerektiği vurgulandı. Tüm Meclisin, dış mihrakların yoğun saldırıların yaşandığı bu dönemde, Türkiye için tek yumruk olması gerektiğini vurgulayan Fendoğlu, hem Türkiye’nin hem de Malatya’nın sorunlarına çözüm üretme adına Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda var gücüyle çalışacağını ifade etti.

Vekilliği, Allah’ın kendisine vermiş olduğu bir emanet olarak gördüğünü ve meclise girmenin onurunu yaşadığını belirten Fendoğlu, Binali Yıldırım başkanlığındaki Meclisin bu yasama döneminde önemli işlere imza atacağına inancının tam olduğunu kaydetti.
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