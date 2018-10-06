MALATYA:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:58

İbrahim Yücel Okullarında Aşure ikramı

Özel İbrahim Yücel Okullarında, öğrenci ve velilerinde katılımı ile Aşure etkinliği düzenlendi.Malatya Özel İbrahim Yücel Okulları tarafından Muharrem Ayı nedeniyle Aşure ikramı yapıldı. Birlik ve dayanışmanın sembollerinden olan...

İbrahim Yücel Okullarında Aşure ikramı
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Özel İbrahim Yücel Okullarında, öğrenci ve velilerinde katılımı ile Aşure etkinliği düzenlendi.

Malatya Özel İbrahim Yücel Okulları tarafından Muharrem Ayı nedeniyle Aşure ikramı yapıldı. Birlik ve dayanışmanın sembollerinden olan Aşure ikramında Kurucu Genel Müdür Rıfat Yücel, öğrencilere aşure dağıttı.

Aşurenin birlik ve dayanışmanın en güzel ve anlamlı örneklerinden birisi olduğunu ifade eden Yücel, “Bugün birlikteliğin ve beraberliğin sembollerinden olan Aşuremizi öğrencilerimize ve velilerimize ikram ettik. Aşurenin bereketini birlikte paylaştık. Birlik beraberlik ve paylaşmanın adı olan aşure günümüze katılan tüm velilerimize ve dostlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.
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