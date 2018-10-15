Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen İlan Reklam Vergilerinin 2. taksit ödemeleri 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek.Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan ana arterlerdeki mükelleflerin, İlan Reklam Vergilerinin 2. taksitlerini 31 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtilerek, sıkışıklığa meydan verilmemesi, cezalı ve mağdur duruma düşmemeleri için vergilerini son güne bırakmamaları istendi.
İlan Reklam Vergisini ödemeyen cezalı duruma düşecek
Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen İlan Reklam Vergilerinin 2. taksit ödemeleri 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek.