İnönü’de Elektrikli Araç Teknolojileri Programı açılıyor

Türkiye’de ilk defa özel sektör ve üniversite işbirliği ile Elektrikli Araç Teknolojileri Programı açılıyor.İleri araç teknolojisinde dönüşümü sağlayacak ve nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla Malatya İnönü Üniversitesi ile...

Türkiye’de ilk defa özel sektör ve üniversite işbirliği ile Elektrikli Araç Teknolojileri Programı açılıyor.

İleri araç teknolojisinde dönüşümü sağlayacak ve nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla Malatya İnönü Üniversitesi ile İleri Araç Teknolojileri Kümelenmesi arasında, Elektrikli Araç Teknolojileri Programı açılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. İTÜ ARI Teknokent’te geçen imzala protokolü ile İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksek Okulu’nda, Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü altında, Türkiye’de ilk kez Elektrikli Araç Teknolojileri Programı’nın açılması ve kalifiye elektrikli araç teknikerlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Protokol töreninde konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinin çağın gereksinimlerini göz önüne alarak Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojilerini öncelikli alanlarından biri olarak belirlediğini belirterek, "Bu alanda çalışan akademisyen ve lisans üstü öğrencilerinin projelerine destek sağlanmaktadır. Elektrikli toplu taşıma araçlarının yıllardır kullanıldığı Malatya ilimizde, elektrikli araçların işletilme ve servis hizmeti anlamında ciddi saha tecrübesi ve bilgi birikimi oluşmuştur. İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksek Okulu’nda açılacak ve yine Türkiye’de ilk olacak Elektrikli Araç Teknolojileri programı ile de ülkemizde şuan için bir ihtiyaç olan ve giderek artacak Elektrikli Araç Teknikerlerinin yetkin bir şekilde yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Özel sektör adına bu programa destek veren İleri Araç Teknolojileri Kümelenmesine ve İTÜ ARI Teknokent’e teşekkürlerimizi iletiyorum"şeklinde konuştu.

İleri Araç Teknolojileri Kümelenmesi adına konuşma yapan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan ise ”24 otomotiv yan sanayi firmasının yer aldığı İleri Araç Kümelenmesi olarak, elektrikli araçlara yönelik ihtiyaç duyulan teknikerlerden beklediğimiz özellikleri ve sahip olması gereken yetkinlikleri üniversite ile paylaşarak, eğitimin içeriğinin özel sektörle koordine hazırlanması konusunda üniversite ile birlikte olacağımız gibi, programın özel sektörle ilişkilerinde de koordinasyonu sağlamayı planlıyoruz. Öğretim üyeleri ve okuyacak öğrenciler ile özel sektör bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmayı, mezuniyet sonrasında tekniker adaylarının uygun pozisyonlarda iş hayatına atılmalarına yönelik azami desteği vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.