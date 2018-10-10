MALATYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:03

İrfan Akademisi toplantısı yapıldı

Birlik Vakfı tarafından düzenlenen ‘İrfan Akademisi’ toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi.Vakfın Malatya Şubesinde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Sadi Ergül, konuklara çalışmalar ve faaliyetler...

İrfan Akademisi toplantısı yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Birlik Vakfı tarafından düzenlenen ‘İrfan Akademisi’ toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Vakfın Malatya Şubesinde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Sadi Ergül, konuklara çalışmalar ve faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verdi. Vakfın 2013 yılından itibaren tekrardan Malatya’da faaliyetlerine başladığını kaydeden Ergül, “Faaliyetlerimiz öncelikle insan merkezlidir. Gençliğe önem veriyoruz. 250 üniversite öğrencisine her yıl burs veriyoruz. Faaliyetlerimizi komite komisyonları aracılığı ile yapıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fikret Karaman’ın yaptığı toplantıya geçildi. İrfan Akademisinde Filistin ve Kudüs Başmüftüsü İbrahim K. M. Avadallah, Batı Trakya Gumulcine S. Müftüsü İbrahim Şerif, Karadağ İslam Meşihati başkanı Rıfat Fejziç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı söz aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku