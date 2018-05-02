MALATYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:32

İş talebine olumsuz yanıt alınca intihar girişiminde bulundu

Malatya’da iş talebine olumsuz yanıt alan bir genç çatıya çıkarak intihar etmek istedi.

İş talebine olumsuz yanıt alınca intihar girişiminde bulundu
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Malatya’da iş talebine olumsuz yanıt alan bir genç çatıya çıkarak intihar etmek istedi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş talebinde bulunan İ.A.K. (33) olumsuz yanıt alınca 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı. İ.A.K. polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. İntihar girişiminden vazgeçirilen genç ilk önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da karakola götürüldü. Karakolda ifadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.
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