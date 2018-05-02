MALATYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:09

İşadamı Turan Kopal, AK Parti’den aday adayı oldu

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Erken Genel seçimleri öncesinde, Malatya’da İşadamı Turan Kopal, AK Parti’de Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.AK Parti’de aday adaylığı başvuruları...

İşadamı Turan Kopal, AK Parti'den aday adayı oldu
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24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Erken Genel seçimleri öncesinde, Malatya’da İşadamı Turan Kopal, AK Parti’de Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AK Parti’de aday adaylığı başvuruları bugün sona ererken, son olarak Malatya’da Yeni Malatyaspor Kulübü eski yöneticilerinden ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası eski meclis üyesi Turan Kopal, aday adaylığı başvurusunda bulundu. Parti İl binasında gerçekleşen tören ile başvurusunu gerçekleştiren Kopal, burada yaptığı konuşmada "Ülkemiz için büyük önem taşıyan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği erken genel seçimlerinde, kurulduğu günden itibaren davasına inandığım AK Parti çatısı altında ülkeme ve Malatya’ya hizmet etmek için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunuyorum. Güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın vazgeçilmez bir lider olduğu inancındayım. Onun davasına hizmet etmekten onur duyacağım" diye konuştu.

Kopal, daha sonra başvuru dosyasını AK Partili yöneticilere teslim etti.
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