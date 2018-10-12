MALATYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 14:41

Jandarmadan huzur uygulamaları

Malatya’da jandarma ekipleri, yol kontrolleri ve umuma açık yerlerde yaptıkları uygulamalarda 3 aranan şahsı yakaladı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında, gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar...

Jandarmadan huzur uygulamaları
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Malatya’da jandarma ekipleri, yol kontrolleri ve umuma açık yerlerde yaptıkları uygulamalarda 3 aranan şahsı yakaladı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında, gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar ve umuma açık yerler denetlendi. Jandarmadan yapılan açıklamada ise “Milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, , aranan şahısların takibi ve yakalanması taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti ve bölgede meydana gelebilecek her türlü asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suç delillerinin tespiti ve el konulması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve huzur ve güven ortamının devamını tesis etmek maksadıyla ‘Şok yol kontrol ve araması ve umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması’ faaliyeti icra edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yapılan uygulamalarda toplam 2 bin 37 kişinin sorgulandığı belirtirken, 874 araç ve 102 umuma açık yerinde kontrol edildiği ifade edildi. Yapılan sorgulama ve kontroller sonucunda 3 şahıs yakalanırken 16 araca ise 5 bin 548 TL ceza kesildiği dile getirildi.
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