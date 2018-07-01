MALATYA:
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01 Temmuz 2018 Pazar 18:23

Kale ilçesinden Erdoğan ve Cumhur İttifakına rekor oy

Malatya’nın Kale ilçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakına verdiği oy oranı ile ilçeler arasında rekor kırdı.Daha önceki seçimlerde AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği oylarla dikkat çeken Kale 24 Haziran...

Kale ilçesinden Erdoğan ve Cumhur İttifakına rekor oy
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Malatya’nın Kale ilçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakına verdiği oy oranı ile ilçeler arasında rekor kırdı.

Daha önceki seçimlerde AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği oylarla dikkat çeken Kale 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 90.4, Cumhur İttifakına yüzde 89.3, AK Partiye ise yüzde 80.1 oyla destek verdi. Sevincini sosyal medya hesabından paylaşan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, "Kale ilçemizde seçim kurulunun resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 90.4. AK Parti’ye yüzde 80.1, oy oranıyla sonuçlandı. Sonuçlar Kale halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Kale halkımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplam 4 bin 461 seçmenin oy kullandığı Kale’de seçime katılım oranı yüzde 94,82 oldu.
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