Kayısının geleceği ele alındı

Malatya Ticaret Borsasını Ziyaret eden, Asrın İşadamları Derneği Başkanı Aziz Özel, Malatya için önemli bir ürün olan kayısının geleceği için sivil toplum kuruluşları olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.Kısa adı ASRİAD olan...

Malatya Ticaret Borsasını Ziyaret eden, Asrın İşadamları Derneği Başkanı Aziz Özel, Malatya için önemli bir ürün olan kayısının geleceği için sivil toplum kuruluşları olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.

Kısa adı ASRİAD olan Asrın İşadamları Derneği Şube Başkanı Aziz Özel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karşılıklı fikir alış verişlerinin gerçekleştirildiği ziyarette ilk olarak söz alan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Özel, Borsasının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek özellikle Malatya ekonomisinde önemli bir tarımsal ürün olan kayısı için birlikte çalışmak istediklerini söyledi. ASRİAD Genel Merkez ve diğer şubelerin de kayısı piyasasının daha ileri seviyeye yükselmesi adına destek vereceklerini ifade eden Özel, “Malatya Ticaret Borsası ile koordineli şekilde çalışarak Malatya’nın daha ileri bir ticaret düzeyine ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Özcan ise Asrın İşadamları Derneği’nin Malatya Ticaret Borsasına katkıları olacağına inandığını belirterek “Gerek karşılıklı, gerekse toplantılar şeklinde mutlaka birlikte istişare ederek koordineli çalışıp Malatya ve özellikle kayısı piyasasını daha ileri bir seviyeye taşıyacağız” diye konuştu.