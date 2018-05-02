‘Kudüs’ konulu fotoğrafların hikayesi anlatıldı

Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber, ‘Yüz Yıllık Yalnızlık, Mescid-i Aksa Kudüs’ konulu fotoğrafların hikayesini anlattı.

Fotoğraf sanatçısı Ahmet Berber’in, 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Kudüs Çadırında, “Yüz Yıllık Yalnızlık, Mescid-i Aksa KUDÜS” konulu fotoğraf çalışması sergilenmeye devam ediyor. Sergi, Kudüs temalı etkinlik çadırında 6 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Bu kapsamda, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber, fotoğraflarının çekim hikayelerini ve Kudüs’ün bugününe dair gözlemlerini paylaştı. Kudüs’te gerçekleştirmiş olduğu fotoğraf çekimleri esnasında edinmiş olduğu gezi notlarını, katılımcılarla paylaşan Berber, Kudüs’ün Anadolu insanından bilinçli olarak uzak tutulduğunu söyledi. Kudüs’e uzaklığın bin 65 kilometre uzaklığında olduğunu belirten Berber, “Eğer Malatya’dan Edirne’ye karayoluyla gitmek iterseniz, mesafe uzunluğu 1 bin 336,2 kilometredir. Kudüs Malatya’ya Edirne’den daha yakındır. Tarihimizin son yüz yılında, bizden uzak tutulan Kudüs, yüz yıl öncesine kadar, Osmanlının kaybedilmiş, 25 vilayetinden birisidir” şeklinde konuştu.

Ortadoğu’da ve dünyada barışın olmamasının en büyük nedeninin, Kudüs’ün mahzun ve işgal altında bulunması olduğunu ifade eden Berber, “6 bin yıllık hikayesi olan bir şehrin bir yazıya sığdırılması mümkün değildir. Yüz yıllık yalnızlığıyla, İslam Milletinin kalbinde, bir yetim gibi hüzün solumaktadır. Şehirlerin çiçeği olan, dua edenlerin dua durağı, Yüz yıllık hüznüne rağmen, kendine misafir olanlara analık yapmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Kudüs’ü bir fotoğrafçı gözüyle anlatan Ahmet Berber, çekmiş olduğu fotoğrafların da hikayelerine değindi. 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Kudüs etkinlik çadırında Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafında da ayrıca, Kudüs temalı resimler tuallere yansıtılıyor.