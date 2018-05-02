MALATYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:36

Malatya 2. Amatör Küme’de son 2 hafta

2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 12.hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin bitimine 2 hafta kala play-off grubuna ismini yazdıran üçüncü takımın belli olduğu 6 karşılaşmada 44 gol atıldı.Gruplarında liderliklerini sürdüren iki...

Malatya 2. Amatör Küme'de son 2 hafta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 12.hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin bitimine 2 hafta kala play-off grubuna ismini yazdıran üçüncü takımın belli olduğu 6 karşılaşmada 44 gol atıldı.

Gruplarında liderliklerini sürdüren iki takım Malatya İdmanyurdu ile Çöşnükspor ve ikinciliğini garantileyen Yeni Balabanspor play-off grubuna katılmaya hak kazandı. Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde bitime 2 hafta kala Play-Off grubunda mücadele edecek takımlar ise belli olmaya başladı. A grubunda namağlup liderliğini sürdüren Malatya İdmanyurdu daha önce play-offa yazdıran ilk ekip olmuştu. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlarla Çöşnük Gençlikspor ve Yeni Balabanspor’da şampiyonluk için adını play-off grubuna yazdıran ekipler oldu.

Ligin 12.haftasında alınan sonuçlar şöyle:

"A Grubu Malatya İdmanyurdu 5-0 Arapgirspor, Erkenek Hürriyet 1-9 Yeni Balabanspor, Şire Pazarıspor 4-5 Sancaktarspor, Yazıhan Belediyespor 5-4 Çatyol Belediyespor B Grubu Malatya Galataspor 1-3 Ören Gençlikspor, Hekimhanspor 6-1 Tandoğanspor, Doğanyol Belediyespor 3-0 Malatya Fenerspor (hükmen), Çöşnük Gençlikspor 3-0 Polat Belediyespor (hükmen)."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku