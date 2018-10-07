Malatya Barosunda Han, yeniden seçildi

Malatya Barosu Başkanlığında, yapılan genel kurulda başkanlığa yeniden Av. Enver Han seçildi.Malatya Barosu’nun seçimli genel kurulu üyelerin katılımı ile yapıldı. Malatya Barosu Sosyal Tesislerinde yapılan genel kurulda 3 aday başkanlık...

Malatya Barosu Başkanlığında, yapılan genel kurulda başkanlığa yeniden Av. Enver Han seçildi.

Malatya Barosu’nun seçimli genel kurulu üyelerin katılımı ile yapıldı. Malatya Barosu Sosyal Tesislerinde yapılan genel kurulda 3 aday başkanlık için yarıştı.

Seçimlerde 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Av. Enver Han oy kullanan 451 üyenin 269’unun oyu ile yeniden Baro Başkanlığına seçildi. Seçimde aday olan Av. Soner Demirci 162, Selahattin Sarıoğlu ise 20 oy aldı.

Yeniden başkan seçilen Han’ın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Av.Çiğdem Ağdağ Baydoğan, Av.Emine Erol, Av.Erdoğan Murat Tutsun, Av.Fatih Gök, Av.Gökhan Ulu, Av.Hasan Düzova, Av.Hüseyin Cem Güney, Av.Memba Kuşçu, Av.Onur Demez, Av.Osman Kaya"