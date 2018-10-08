Malatya Bayanlarspor yeni sezonda da ligde yer alacak

Kadınlar 3. Ligi’ne katılacak kulüpler belirlendi. Malatya’nın tek kadın futbol takımı olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, bu sezon Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi’nde mücadele edecek.Kadınlar 3. Ligi’ne katılacak kulüpler belirlendi....

Kadınlar 3. Ligi’ne katılacak kulüpler belirlendi. Malatya’nın tek kadın futbol takımı olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, bu sezon Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi’nde mücadele edecek.

Kadınlar 3. Ligi’ne katılacak kulüpler belirlendi. Kadınlar 3. Ligi’ne 39 ilden toplam 78 takım katılım hakkı elde etti. Kadınlar 3. Ligi grup planlaması 10 Ekim tarihinde www.tff.org üzerinden duyurulacak ve kura çekimi 17 Ekim tarihinde saat 11.00’de online olarak yapılacak.

Kadın Futbol Ligleri Müsabakaları Statüsü çerçevesinde başvurularını www.tff.org üzerinden duyurulan tarihler kapsamında gerçekleştiren ve statünün 28.maddesinin 2. bendine göre; yaş uygunluğuna haiz 20 futbolcuyu müsabakalardan önce tescil ettirmesi (filiz lisans, vize, transfer) gerekliliği çerçevesinde bildirilen süreye bağlı olarak işlemlerini tamamlayan kulüpler 3. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi’nde beşinci sezonunu geçirecek.

2014-2015 sezonunda ilk kez hayata geçirilen 3.Lig’de 7.Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sezonu AMED Sportif Faaliyetler’in gerisinde 24 puanla ikinci sırada tamamlamış ve Play-off’ta mücadele etme hakkını kazanmıştı. Kavak Meydanspor’u 2-1 mağlup eden Malatyalı bayanlar, Van Büyükşehir Belediyespor’a 2-1 kaybederek, 2.Lig hayalini gerçekleştiremedi.

2015-2016 sezonunda bir kez daha Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi’ne başvuru yapan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, mücadele ettiği 7.Grubu 48 puanla zirvede tamamlamış ve bir kez daha Play-off biletini almıştı. Sarı siyahlılar, Play-off ilk maçında normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonucu Denizli Hanbat Bayan Futbol Kulübü’ne 7-5 mağlup oldu ve bir kez daha 2.Lig hayalini gerçekleştiremedi.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 2016-2017 sezonunda bir kez daha 3.Lig’de mücadele etmek için başvuru yaptı. Sarı siyahlılar, mücadele ettiği 6.Grubu 39 puanla 6.sırada tamamladı ve Play-off’a kalma başarısını gösteremedi.

2017-2018 sezonunda 9.grupta yer alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, grubu 21 puanla 3.sırada tamamladı ve bir kez daha Play-off’a kalma başarısını gösteremedi.