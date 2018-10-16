Malatya İdmanyurdu iddialı geliyor

Geçen sezon sergilediği başarılı performansla adını 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’ne yazdıran Malatya İdmanyurdu Kulübü yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Takımdaki son durum ve yeni sezon hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan kulübün onursal başkanı Teoman Mutlu, yeni sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Amerika’da yaşayan ve Malatyaspor USA takımının da başkanlığını yapan Mutlu, Malatya İdmanyurdu takımını bir proje takımı haline getirdiklerini belirterek, amaçlarının Malatya’ya bir profesyonel takım daha kazandırmak olduğunu ifade etti. Yeni sezon öncesi iyi bir kadro kurduklarını belirten Mutlu, “2. Amatörden şampiyon olarak 1. Amatöre yükselen Malatya idmanyurdu takımını ve emek veren değerli yönetici, teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Bu efsane kulübümüz ilk hedefini gerçekleştirdi. Sırada 1.amatör küme şampiyonluğu var. Bu anlamda yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurduk. Takımımız yeni sezon hazırlıklarını, antrenörlerimiz nezaretinde sürdürüyor” dedi.

"Proje takımı olduk"

Mutlu, tek amaçlarının Malatya’ya bir profesyonel takım daha kazandırmak olduğunu belirterek, “Malatya’mıza bir profesyonel yetmiyor. Bizim amacımız ikinci bir takım kazandırmak. Elbette ki bu kısa sürede olacak bir şey değil. Malatya İdmanyurdu takımını bir proje takımı yapacağımızı söylemiştik ve bunu da başardık diye düşünüyorum. Bu takım bir yandan Malatya’nın gençlerine kendi bünyesinde yer verirken, diğer yandan da sportif anlamda başarılar elde edecek” diye konuştu.