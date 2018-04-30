Malatya idmanyurdu play-off’ta

2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele eden Malatya İdmanyurdu en yakın takipçisi Yeni Balabanspor’u 5-1 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala play off grubuna kalmayı garantiledi.

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 11.haftada 6 karşılaşma oynandı. A ve B gruplarında 1’er maçın hükmen sonuçlandığı haftada 31 gol atıldı. Alınan sonuçlar sonrası A Grubu’nda Malatya İdmanyurdu Play off’a kalmayı garantilerken, B Grubu’nda ise Çöşnük Gençlikspor play-offa bir adım daha yaklaştı. A Grubu’nda namağlup yoluna devam eden Malatya İdmanyurdu, Yeni Balabanspor’u 5-1 yenerek, bitime 3 hafta kala play-offa adını yazdırmayı başardı. B Grubu’nda Çöşnük Gençlikspor ise Doğanyol Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle Play-off’un kapısını aralamış oldu. Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin 11.haftasında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: A Grubu Çatyol Belediyespor-Erkenek Hürriyet: 5-1, Malatya İdmanyurdu-Yeni Balabanspor: 5-1, Sancaktarspor-Yazıhan Belediyespor: 1-3, Arapgirspor-Şire Pazarıspor: 3-0 (hükmen) B Grubu Tandoğanspor-Malatya Galataspor: 5-1, Çöşnük Gençlik-Doğanyol Belediyespor: 4-1, Ören Gençlik-Polat Belediyespor: 3-0 (hükmen), Hekimhanspor-Malatya Fenerspor: 4-0