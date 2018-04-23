Malatya Park’ta 23 Nisan coşkusu

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gün boyu etkinlikler düzenlendi.AVM fuaye alanında kentteki bir çok okulun katılımı ile gösterilen gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından...

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gün boyu etkinlikler düzenlendi.

AVM fuaye alanında kentteki bir çok okulun katılımı ile gösterilen gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni ile izlenirken, gün boyu çeşitli animasyon gösterileri de gerçekleştirildi.

İlginin oldukça yoğun olduğu etkinliklerde sırayla sahne alan okulların gösterileri, büyük beğeni topladı. Gün boyu 23 Nisan coşkusunun olduğu AVM’de çocuklara Türk Bayrağı ve balonlar da hediye edildi.