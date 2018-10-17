MALATYA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:06

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da moraller yerinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 4. haftada Tunceli deplasmanından Dersim 62 takımıyla karşı karşıya gelecek olan Yeşilyurt Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Mehmet...

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da moraller yerinde
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 4. haftada Tunceli deplasmanından Dersim 62 takımıyla karşı karşıya gelecek olan Yeşilyurt Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Mehmet Güler bu zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, 4 haftada topladığı 10 puana zirveyi yakından takip ediyor. Ligde yenilgisiz 5 takımdan biri olan Malatya temsilcisi hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı zorlu Dersim 62 Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor gibi şampiyonluk mücadelesi veren Tunceli temsilcisi 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Kritik maça geçen hafta Maraş 1920 maçında kırmızı kart gören Mehmet Güler’den yoksun çıkacak Yeşilyurt Belediyespor’da hedef mutlak galibiyet.

Dersim 62 Spor maçına yaptığı taktik çalışmayla hazırlanan mavi beyazlılarda futbolcuların moralli ve hırslı oluşunu teknik direktörü Hayati Palancı’nın yüzünü güldürdü.

İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda ise eşitlik bulunuyor. 3 sezondur aynı ligde yer alan 2 takım 4 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 2’sini Yeşilyurt, 2’sini Dersim kazandı. 1 müsabaka ise berabere tamamlandı.

Bu arada Yeşilyurt Belediyespor’da alınan puanların ardından yönetim kurulu ilk 4 hafta için futbolcuların hak ettiği primleri ödedi.
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