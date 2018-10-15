Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un zirve yürüyüşü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta sahasında Maraş 1920 takımını 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen takımın sportif direktörü Burak Acil, teknik heyete ve futbolculara teşekkür etti. Sezona şampiyonluk parolasıyla başladıklarını belirten Acil, “Bu sezon takımımızın başına getirdiğimiz teknik adam ve oluşturduğumuz takım itibariyle hedefimiz şampiyonluk inşallah. Bu anlamda da lige iyi başladığımızı düşünüyorum. 4 haftası geride kalan BAL’da 10 puanla zirvenin hemen gerisinde yer alıyoruz. Puan kaybettiğimiz tek maç 11 Nisan’dı. O maçta da bizim adımıza her şey vardı ama gol yoktu. Tabi bu yol uzun ve meşakkatli bir yol. Bazı maçlarda kötü oynayıp kazanacaksınız, bazı maçlarda iyi oynayıp kaybedeceklesiniz. Bu durum futbolun doğasında var. Ama şunu söyleyebilirim kötü koşmayacaksınız. Yani mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Sahamızda çok önemli bir rakibi 2-0 yendiğimiz için mutluyuz. Başta teknik heyet ve futbolcular olarak, yönetimimize ve Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“Bunu başarabilecek bir takımız var”

Acil, bu hafta gruptaki zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bir maça çıkacaklarını belirterek, “Bu hafta deplasmanda grubumuzun bir diğer şampiyonluk mücadelesi veren takımıyla deplasmanda karşılaşacağız. Dersim 62 Spor Kulübü takımı iyi ve de kaliteli bir takım. Amacımız oradan puanla dönebilmek. Bunu başarabilecek bir takımız var. Tek eksiğimiz orta saha oyuncumuz Mehmet Güler’in kırmızı kart cezalısı olması. İnşallah takımımız bu zor deplasmandan da puanla dönerse, önemli bir engeli daha aşmış olacak” diye konuştu.