Malatya’da 643 personelli huzur uygulaması

Türkiye geneli eş zamanlı olarak Malatya’da 643 personel ile huzur uygulaması yapıldı. Uygulamalarda 6 aranılan şahıs yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Malatya’da da il ve ilçe merkezlerinde 3 aşamalı yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına toplam 115 ekip ile 643 personelin katıldığı belirtildi. Yapılan uygulamada toplam, 3 bin 914 şahsın sorgulandığı ve yine 244 umuma açık yer ve iş yerin de denetlendiği ifade edildi. Denetimlerde ruhsatı bulunmayan 1 iş yerine işlem yapılırken 1 şahsın ise gözaltına alındığı yine aranan 6 şüphelinin de denetimler sırasında yakalandığı belirtildi.

Uygulama da 3 şahsa adli ve idari işlem yapılırken kontrol edilen 221 araçtan 7 araç sürücüsüne toplam 667 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.