Malatya’da Berat Kandili coşkusu

11 ayın sultanı Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili dolayısıyla Malatya’da camiler doldu.Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Merkez Yeni Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftülüğü tarafından Merkez Yeni Camii’nde...

11 ayın sultanı Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili dolayısıyla Malatya’da camiler doldu.

Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Merkez Yeni Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftülüğü tarafından Merkez Yeni Camii’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlidi-i Şerif okundu.

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından Berat Kandili’ni konu alan vaaz verilirken, camilere sığmayan vatandaşlar avluya taştı. Programın sonunda ise hayırseverler tarafından vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.