MALATYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:06

Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya’da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişinin kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.Olay, çevre yolu Emeksiz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen D.T. (25)...

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Malatya’da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişinin kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, çevre yolu Emeksiz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen D.T. (25) ile U.T. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada D.T. boynuna aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri D.T.’yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan U.T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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