Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 27 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 27 kişinin, 16-22 Temmuz tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.