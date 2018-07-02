Malatya’da Ferhat Göçer rüzgarı

Türkiye’nin sevilen ses sanatçısı Ferhat Göçer Malatya’da verdiği konserde Malatyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeşilyurt Belediyesi, 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında ünlü sanatçı Ferhat Göçer’i Malatyalılarla buluştu. Sanatçı Ferhat Göçer, sunduğu eşsiz müzik ziyafetiyle, konser alanına toplanan binlerce vatandaşa keyifli anlar yaşattı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi arka kısmında düzenlenen konser alanını dolduran Malatyalılar doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşadı. Malatya’nın yetiştirdiği sevilen sesler Eymen ve Cemal Öztaş’ın eserleri ile başlayan program coşku dolu anlara sahne oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen sevilen sanatçı Ferhat Göçer, Malatya’yı çok beğendiğini, Yeşilyurt ilçesine ise hayran kaldığını ifade etti.

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, gördüğü güzellikleri, karşısında bulunan muhteşem manzarayı, coşkulu kalabalığın heyecanını kendisiyle paylaşması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı sahneye davet etti.

Ferhat Göçer’i Malatyalı sevenleriyle buluşturdukları için mutlu olduklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalimizi günlerdir süren çeşitli etkinliklerle dolu dolu yaşıyoruz. Gerçekleştirilen etkinliklere gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Mutlu İnsanların Şehir Yeşilyurt’ta kıymetli sanatçılarımız Eymen, Cemal Öztaş ve Ferhat Göçer’i hemşerilerimizle buluşturduk. Bu tarz etkinliklerimizi sürdürmeye, Yeşilyurtlulara böyle güzellikler yaşatmaya devam edeceğiz. Festivalimize muhteşem bir konserle son verdiğimiz için ayrıca mutlu olduk, başta yerel sanatçılarımız Eymen ve Cemal Öztaş olmak üzere ünlü sanatçımız Ferhat Göçer’e bu keyifli, hareketli ve coşku dolu konser için teşekkür ediyorum. Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’a yakışan bir konserle festivalimizi tamamlamanın onurunu yaşıyoruz. Teşekkürler Malatya, teşekkürler Yeşilyurt” şeklinde konuştu.

Sevenleri tarafından ilgiyle karşılanan sanatçı Ferhat Göçer, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde birbirinden güzel şarkılar seslendirerek dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Ünlü sanatçının şarkılarına tüm vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Konser alanında bulunan muhteşem kalabalığın coşkusundan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve gördüğü manzara karşında hayranlığını gizleyemeyen Ferhat Göçer, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini sundu.

Beğenilen sanatçı Ferhat Göçer, Yeşilyurtluların oluşturduğu eşsiz kalabalığı özçekim yaparak ölümsüzleştirdi. Sergilediği sahne performansı ile Yeşilyurtlulara unutulmaz bir gece yaşatan Ferhat Göçer, katılımcılardan tam not aldı.

Sanatçının sevilen şarkılarıyla binlerce kişinin keyifli anlar yaşadığı konserde, Vali Yardımcı Regaip Ahmet Özyiğit, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2018 Yılı Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri Ağası Adil Nalbant, Ferhat Göçer’e Evkur Y.Malatyaspor ve Yeşilyurt Belediyespor forması ile Yeşilyurt’un eşsiz aroma ve muhteşem lezzete sahip meşhur dalbastı kirazı ve dünyaca ünlü Malatya kayısısı hediye etti. Konserde sahne alan yerel sanatçılar Eymen ile Cemal Öztaş’a da dalbastı kirazı ve kayısı hediye edildi.

Yoğun katılım altında gerçekleşen konsere, Malatya Vali Yardımcı Regaip Ahmet Özyiğit, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı.