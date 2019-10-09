Malatya’da Konut Ekspertiz Hizmeti

Öncelikle, Konut Ekspertiz Nedir?

Konut ekspertiz, halk arasındaki kullanımıyla ev ekspertiz, taşınmazın değerinin bağımsız ve tarafsız şekilde belirlenmesi, konutun konumu ve çevre ile bağlantısı, imar durumu, tapuda mülkiyeti etkileyen hakların varlığı, gayrimenkulün piyasa değeri gibi konularda lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından şeffaf, güvenilir ve tarafsız bir şekilde araştırılıp rapor halinde sunulduğu hizmettir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümün’de yer alan Malatya, coğrafi konumu neticesinde tarih boyunca önemli iş ve yaşam yerlerinden biri olmuştur. Ticaret ve sanayi alanlarında gelişmeler gösteren Malatya şehri yatırımcılar için ideal bir hal almaktadır. Şehrin giderek büyüyen yapısı ile birlikte konut ihtiyacı artmaktadır. Gayrimenkul fiyatları sürekli artış göstermekte olup, çok sık el değiştirmektedir ve bu alım satım işlemlerinin riskleri de yüksek olabilmektedir. İşte tam da bu durumda gayrimenkul değerleme hizmetinin önemi oldukça fazladır.

Malatya'da konut ekspertiz hizmetleri sunan gayrimenkul değerleme şirketi Tapu Eksperi Genel Müdürü Engin Yalçın:

“Malatya’da yapılan toplam konut ve iş yeri satışlarının büyük bir kısmında ekspertiz hizmetinin alınmadığı tahmin edilmektedir. Bu konut satışlarının büyük bir kısmı, konut ekspertiz hizmeti alınmadan, güven duygusuna dayalı gerçekleşmektedir. Satın alınması planlanan taşınmazın, tapu dairesinde bulunan kayıtları; beyan, şerh açısından riskler taşıyor olabilir veya gayrimenkul resmiyette başka bir gayrimenkul olabilir ya da taşınmazın gerçek değerinin üzerinde bir değer biçilmiş olabilir. Kısacası satın alma işleminin risksiz ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için, lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından şeffaf ve tarafsız bir şekilde araştırılıp raporlanmalı. Böylelikle, olası tüm risklerden korunmuş olunur. “ ifadelerini kullandı.

“İnsanların gayrimenkulle ilgili akıllarına gelen her türlü soruyu cevaplamayı amaçlıyoruz.”

Gayrimenkul sektöründe ekspertiz hizmetinin yaygın olarak kullanılamadığına işaret eden Yalçın, kişilerin bu hizmete erişimde zorluk yaşadığını belirtiyor:

“Ekspertiz hizmeti ikinci el otomobil sektöründe yerleşmiş bir uygulamadır: Bugün kimse ekspere göstermeden ikinci el otomobil satın almaz. Ancak ikinci el bir otomobilden daha pahalı ve riskli olmasına karşılık aynı uygulama, gayrimenkul piyasasında yaygın hale gelmemiştir. Bize göre bunun nedeni, gayrimenkul sektöründe bu hizmete erişimin daha karmaşık ve güç olmasıdır. Tapu Eksperi olarak, ekspertiz hizmetini herkesin internet üzerinden birkaç dakika içerisinde sipariş verebileceği şekilde sunarak bu eksikliği gidermeyi amaçladık. Ayrıca ekspertiz hizmetinin yanı sıra belediye inceleme, durum tespit ve fiyat görüş gibi çeşitli hizmetler sunarak insanların gayrimenkulle ilgili akıllarına gelen her türlü soruyu cevaplandırmayı amaçlıyoruz.”

Peki, Ev Ekspertiz Hizmetlerini Kimler Almalı?

Konut yatırımı yaparken, konutu gerçek değerinin üstünde satın almak istemeyen ve risksiz bir şekilde yatırım yapmak isteyen her konut alıcısı, bir değerleme hizmeti almalıdır. Alıcı, ev satın alma işlemlerine başlamadan önce konutun değeri ve yasal durumu hakkında emin olmak için tapueksperi.com’u ziyaret ederek kolayca ev ekspertiz hizmetinden faydalanabilir. Alıcı ilk olarak, ilgili konutun tapu örneğini gönderip, online olarak hızlı bir şekilde konut ekspertiz raporu teklifi isteyebilir ve daha sonrasında gelen teklifi onayladıktan sonra Tapu Eksperi ekibi hemen çalışmalara başlar. Öncelikle, lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından konut yerinde ziyaret edilir, ardından taşınmazın bağlı olduğu resmî kurumlarda araştırmalar yapılır. Konutun yasal durumu, mimari projesine uygunluğu ve piyasa fiyatı gibi konular şeffaf ve güvenilir bir şekilde raporlanır, oluşturulan değerleme raporu en kısa sürede alıcıya ulaştırılır. Alıcı ise raporun sonucuna göre, konutun yasal durumundan veya gerçek değerinden emin olduktan sonra, güvenli bir şekilde satıcı ile satış işlemini tamamlayabilir.

Tapu Eksperi değerleme hizmetleri sadece konut alıcıları tarafından değil halihazırda gayrimenkul yatırımları bulunan mülk sahipleri tarafından da tercih edilmektedir. Mülk sahipleri, emlaklarını gerçek pazar fiyatı ile satışa çıkartmak veya mülklerinin yasal durumu hakkında alıcılara güvence vermek istedikleri durumunda Tapueksperi’nin Ekspertiz veya Durum Tespit hizmetlerini alırlar. Böylelikle potansiyel müşterilerini kolayca ikna edip gayrimenkullerini çok daha hızlı ve doğru fiyat ile satabilirler.

Siz de Malatya’da bulunan gayrimenkulleriniz için Tapu Eksperi’nin sunduğu, lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından verilen ev ekspertiz hizmetlerinden online olarak, hızlı ve güvenilir bir şekilde yararlanın.