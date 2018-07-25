Malatya’da okul servis ücretleri belli oldu

Malatya’da 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servisi ücretleri belli oldu. Buna göre yeni eğitim-öğretim yılı için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 10 oranında zam yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, yeni tarife hakkında bilgi vererek, “Yeni tarifeye göre, Anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerimiz için 5 kilometreye kadar mesafeler 140 TL, 5 kilometre ve 10 kilometre arası mesafeler 160 TL, 10 kilometre ve üzeri mesafeler ise 175 TL olarak belirlenmiştir. Lise ve dengi okullar için ise, 5 kilometre mesafelere kadar 130 TL, 5 ile 10 kilometre arası mesafeler 145 TL, 10 ile 20 kilometre arası mesafeler 165 TL, 20 kilometre üzeri mesafelerde ise her kilometre için 4 TL fiyat artırımı olacaktır. Aynı servisi kullanan kardeşlere yüzde 10 indirim yapılması ön görülmektedir. Beraberinde yukarıda açıklamış olduğumuz fiyat tarifesinde 9 eşit taksitle alınması sağlanmaktadır. Esnaflarımızın bu noktada velilerimiz ile 9 eşit takside bölerek ücretlerin buradaki fiyata uymasını tüm esnafımızdan özelikle temenni ediyorum. Bu dönemde milli eğitim müdürlüklerimize gönderilen genelgeye göre tüm okullarımızın gerek özel okullar gerek ise devlet okullarımızın UKOME kurulunun almış olduğu fiyat tarifesine alınması zorunludur. Bu fiyat tarifesinin altında veya üzerinde fiyat belirlenmesi kesinlikle yönetmenliğe aykırıdır bu noktada fiyat tarifesine uymayan okullar ve esnaflar hakkında gerekli yasal çalışmalar başlatılacaktır. Yeni fiyat tarifemizin tüm esnaf camiamıza ve velilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan İnce, Türkiye genelindeki tüm servis esnafının sorunu olan sensör, üç nokta emniyet kemeri ve kamera takip sistemi ile ilgili şu isteklerde bulunarak, “Özellikle servisçi esnaflarımızın en büyük sorunları arasında olan sensör, üç nokta emniyet kemeri ve kamera takip sistemidir. 25 Ekim’ de çıkarılmış olan 30221 sayılı okul servis yönetmeliğin de görülen sen sör konusunun oda olarak yaklaşık kanunun çıktığı günden bugüne kadar olarak vermiş olduğumuz mücadelede sensör, kamera ve üç nokta emniyet kemerinin iptal edilmesi noktasında çalışmalarım devam etmekte. Özellikle taşımalı eğitimde servisçi esnafımız gerekse merkezdeki okullardaki çalışan esnaflarımız kesinlikle sen sör, üç nokta emniyet kemeri takılması söz konusu değildir. Eğer bu konuda devletimiz ve ilgili bakanlıklarımız zorunlu kıldığı takdirde Türkiye de servis taşımacılık yapacak esnafımız imkansız haldedir. Bu noktada, bu alanda Malatya da bizlere iletimi olduğu takdirde servisi buyursun milli eğitim gelip öğrencilere çektirsin. Çünkü bizim bu maliyetleri karşılamamız imkansızdır. Bu noktada siyasilerimizin, vekillerimizin Türkiye de esnaflara vermiş olduğu sözleri yerine getirmesi noktasında kendilerini göreve davet ediyorum. Özellikle bu noktada Federasyon ve TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken’in çalışmaları halen devam etmektedir inşallah yakın zamanda iptal edileceği düşüncesindeyiz” diye konuştu.