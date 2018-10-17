Malatya’da Tarım OSB’nin kuruluş süreci tamamlandı

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yazıhan’da oluşturulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş süreci çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “3 bin 180 dönüm arazi üzerinde kurulacak bölgede, 165 işletmeye yer verilecek ve 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olacak” dedi.

Başkan Koca parti binasında yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Malatya’ya yaptığı ziyareti değerlendirdi. Koca, ”Bakanımız tarım paydaşları, tarım ve orman paydaşları bakanlığımızın üst düzey yöneticileri ile bir görüşme imkanı buldular. İlk elden neden sorunlarını problemlerini beklentilerini iletme imkanı buldular. Belki bakanlık çalışmaları alanında bir ilk de böylece gerçekleşmiş oldu. Bakanımızın Malatya ziyareti iki güne yayılan bir programdan oluştu bu programda bizlerle paylaşılan güzel gelişmeler oldu. Bunlardan birincisi Yazıhan’da artık kuruluşu tamamlanan Tarıma Dayalı Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluşu oldu. Bu kuruluş Organize Sanayi Bölgesi tarıma dayalı hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi şu anda resmen kuruluşunun tamamlanmış durumda. Yaklaşık 3 bin 180 dönüm arazi üzerinde 165 işletmeye yer verilebilecek 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteli bir hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Kuruluş aşaması tamamlandı. Sadece hayvancılık besicilik olarak değil bunun yol tesisleri dolacak. İnşallah sanayi bölgemizde kesimhane parçalarını yapıldığı belki satışının yapıldığı yerlerimiz idare binaları buz veteriner hizmetleri veterinerlik hizmetlerinin verildiği teşkilatımız binalarımız ve yem üretecek tesislerimiz de bu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alacak” ifadelerini kullandı.

Yazıhan’da Tarıma Dayalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin de kurulacağını aktaran Koca, “Bu da bu iş için elverişli seracılık için en elverişli yeri Kuruçay hafızasında yer alacak inşallah onun için de daha önce valiliğimize yaptırılan fizibilite çalışmalarının çok olumlu bir şekilde sonuçlandığını sizlerle paylaşmak isterim. İnşallah Bakanımızın talimatıyla seracılık tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de yakın zamanda kuruluşunu tamamlamış olacak” diye konuştu.