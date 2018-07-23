MASKİ’den Yüzakı Bulvarına 3 milyon 300 bin TL’lik altyapı yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yüzakı Bulvarı’nda 3 Milyon 300 Bin TL maliyetli, toplam 11 Bin 800 Metrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.Çalışmaları...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yüzakı Bulvarı’nda 3 Milyon 300 Bin TL maliyetli, toplam 11 Bin 800 Metrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, projenin bölge için büyük önem taşıdığını söyledi.

Yüzakı Bulvarında içmesuyu, kalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Mumcu, “Yüzakı Bulvarı Büyükşehir Belediyemizin Malatya trafiğinin rahatlaması anlamında İlimize kazandırdığı önemli ve prestij bir cadde. Tabi yer yer Yüzakı Caddesinde yapılaşmalar devam ediyor. Muhtemelen birkaç yıl içerisinde konutlaşma tamamlandığında mevcut çevreyolumuzu Tecde, oradan İsmetpaşa ve Güney Kuşak Yoluna taşıyarak, Malatya’nın dairesel anlamda şehir merkezine erişiminde önemli bir aks oluşturulacak. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Yüzakı Caddesi boyunca yağmursuyu kanallarımız, kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hattı döşemelerimiz devam ediyor. Yüzakı yaklaşık çift yönlü 6 bin metre, burada toplamda yağmursuyu ile birlikte yaklaşık 11 Bin 800 metrelik bir altyapı söz konusu. Yaklaşık maliyetimiz 3 Milyon 300 Bin TL civarında” diye konuştu.