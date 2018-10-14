MHP’li Avşar’dan bürokrasi tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, "Türkiye olarak bürokrasiden kurtulduğumuzda çağ atlayacağız" dedi.

MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Cumhurbaşkanlığının 11 Ekim tarihinde yayımlanan genelgesine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın da tüm resmi kurumlarda hantallığı ve bürokrasiyi azaltacak çalışmalar yapılması yönündeki talimatını Milliyetçi Hareket Partisi olarak destekliyoruz" dedi. Avşar, ticaret hayatından örnek vererek, "Bir madenci iş yeri ruhsatı alabilmek için ruhsat bedeli, Hazine pay, İl Özel İdare payı, Köylere Hizmet Götürme bedeli, arazi tahsis bedeli, belediye payı, 20 yıllık ot bedeli, ÇED harcı, imar izni harcı, inşaat izni harcı, elektrik su ruhsatı, patlayıcı kullanım izin harcı, Karayolları geçiş izin harcı, GSM harcı, ağaçlandırma bedeli, çevre uyum teminatı, orman payı harcı, atık depolama harcı gibi ek diğer teminatlar ödediği gibi ayrıca 8 bakanlık, 92 yasa, 87 yönetmelik, 16 uluslararası sözleşme ile 8 tüzüğe tabi, 21 kurumdan da izin alabilirse üretime başlayabiliyor” diyerek kamudaki bürokrasiye dikkat çekti. Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle iş adamlarının zor durumda olduğunu belirten Avşar, "Bu tip bürokrasi nedeniyle yatırım yapacak iş adamlarımızın şevkinin kırıldığını ifade etmek istiyoruz" dedi.

E-Devlet projesi ile vatandaşın bir nebze de olsa kamu kurumlarındaki bürokrasiden kurtulduğuna dikkat çeken Avşar, ticaret hayatı içinde e-Devlet sisteminde olduğu gibi bürokrasiyi azaltacak çalışmaların yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. İş adamlarının ticaret hayatı ile ilgili bir sayfalık belge için saatlerce kamu kurumlarında beklediğine değinen Avşar, ’Vakit nakittir sözünün daha çok iş adamları için geçerli olduğunu biliyoruz. Türk ekonomisine yıllık 500 milyar TL vergi ödeyen iş adamlarımızın önündeki bürokratik engellerin kaldırılması için Malatya Ticaret ve Sanayi odası ile birlikte milletvekillerinden gerekli desteğin verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.