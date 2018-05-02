Milletvekili aday adayı Uçkan, seçim çalışmalarına başladı

24 Haziran’da yapılacak olan erken genel seçimlerde AK Parti’den Malatya Milletvekili aday adayı olan Dr. Ahmet Ercan Uçkan, seçim çalışmalarına hız verdi.İlk olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Uçkan, burada oda başkanı...

24 Haziran’da yapılacak olan erken genel seçimlerde AK Parti’den Malatya Milletvekili aday adayı olan Dr. Ahmet Ercan Uçkan, seçim çalışmalarına hız verdi.

İlk olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Uçkan, burada oda başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Özkan ile istişarelerde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına yeni seçilen Sadıkoğlu’na hayırlı olsun dileklerinde bulunan Uçkan, “Gerçekten kendisi bu konuma layık, daha iyi yerlere layık bir dostumuz. Süreç içerisinde kendisini destekledik, her zamanda birlikteyiz, beraberiz” ifadelerine yer verdi.

Sadıkoğlu’nun Malatya ekonomisine ciddi anlamda katkılar sunacağına inandığını ifade eden Uçkan, “Allah nasip ederde bizlerde bu seçimlerde aday olarak seçilersek, kendisiyle Malatya adına önemli çalışmalar imza atacağız” şeklinde konuştu.

Uçkan, ayrıca MTSO Meclis Başkanlığına seçilen Hasan Özkan’a da görevinde başarılar diledi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aday adaylığı sürecinde Uçkan’a başarı diledi.