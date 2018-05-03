Milletvekili aday adayı Unat’tan Akçadağ’a ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili aday adayı Sabri Unat Akçadağ ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

İlk olarak Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ı ziyaret eden Unat, burada yaptığı konuşmada Ali Kazgan’ın Akçadağ’da farklı bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Gerek Levent Vadisi olsun gerek semt pazarları olsun gerekse de Akçadağımızın tarihi dokusunun korunması olsun çok güzel çalışmalara imza atıyor. Biz bunları takip ediyoruz. İnşallah biz de meclise gidersek el ele, gönül gönüle tek bayrak, tek vatan ve tek millet için hizmet etmeye hazırız” şeklinde konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise, 24 Haziran’da ilk kez farklı bir seçim olacağını dile getirerek, “Başkanlık için ayrı milletvekilliği için ayrı oy kullanılacak. Dolayısıyla milletvekilleri adaylarının kişisel özellikleri çok önemli. Sabri Bey de kişisel özellikleri itibariyle AK Partiye uyum sağlayacak biri. Biz kendisi ile birkaç yıldır tanışıyoruz. Bazen tanıştığınız insanlarla çabuk kaynaşırsınız. Biz kendisi ile çabuk kaynaştık. Allah hayırlı etsin, kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Sabri Unat, daha sonra AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada da bir konuşma yağan Unat, İlçe Başkanı Arif Tutal’ın cenaze sebebiyle yerinde olmadığını ifade ederek, partililerle bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Teşkilat mensuplarının dualarını ve desteklerini istemek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Unat, AK Partinin 15 yılda Türkiye’ye ve Akçadağ’a her alanda çağ atlattığını söyledi.

İlçede bulunan esnafları da ziyaret eden milletvekili Aday adayı Unat Akçadağ ziyaretinin ardından Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Urhal’ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Unat, emniyet personellerine kolaylıklar diledi.