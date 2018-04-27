MALATYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 17:35

Milletvekili aday adayı Unat’tan Polat’a ziyaret

AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabir Unat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti.AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediye Başkanı...

Milletvekili aday adayı Unat'tan Polat'a ziyaret
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AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabir Unat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti.

AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek destek istedi. Amaçlarının en güzel şekilde Malatya’ya ve Malatyalılara hizmet etmek olduğunu kaydeden Unat, vekil seçilmesi durumunda şehirdeki bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket edeceklerini söyledi. Malatya’nın sosyo-ekonomik açıdan önemli bir şehir olduğunu aktaran Unat, şehrin dinamiklerini ve önemini bildiklerini kaydederek, şehrin kalkınması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Unat’a başarılar diledi.
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