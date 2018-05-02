MALATYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:58

Milletvekili aday adayından Özel Harekat polislerine ziyaret

AK Parti’den Malatya Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulunan genç işadamı Turgut Sandıkçı, seçim çalışmalarına başlarken, “Biz mücadelemizi davamız için veriyoruz. Büyük Türkiye’nin geleceği AK Parti ile şekillenecektir”...

Milletvekili aday adayından Özel Harekat polislerine ziyaret
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AK Parti’den Malatya Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulunan genç işadamı Turgut Sandıkçı, seçim çalışmalarına başlarken, “Biz mücadelemizi davamız için veriyoruz. Büyük Türkiye’nin geleceği AK Parti ile şekillenecektir” dedi.

Hizmet sektöründe önemli markaların işletmeciliğini Malatya, Adıyaman ve İstanbul’da sürdüren, İnşaat ve dekorasyon sektöründe de işletmeleri bulunan genç iş adamı Turgut Sandıkçı, esnaf ziyaretinde bulundu. Özel Harekat Şube Müdürlüğünü de ziyaret eden Sandıkçı, burada görevli polislere kutsal görevlerinde başarılar diledi.

AK Parti’nin, Türkiye’nin son yıllarında büyük hizmetlere imza attığına dikkat çeken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın bir dünya lideri olduğunu vurgulayan Sandıkçı, “Bu davaya hizmet etmek bizlere gurur vermekte. Ülkeme ve yaşadığım şehir Malatya’ya hizmet edebilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundum. AK Parti bu ülkeye ve Malatya’ya büyük hizmetlerde bulundu. Malatya halkı da bunu her seçimde verdiği oylarla takdir etti. 24 Haziran günü Malatya halkının aynı duyarlılık içerisinde partimize destek vereceğine inanıyorum. Bu seçimler, Türkiye’nin geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa edecek AK Parti iktidarını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı daha da güçlendirecektir” diye konuştu.
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