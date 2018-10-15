MALATYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:13

Milletvekili Çakır’dan ekonomiye övgü

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Türkiye, ekonomik olarak çok hızlı büyüdü, bu dışarıyı da rahatsız etti. Büyümeye devam edeceğiz. İnşallah fiyat dengesizliği ortadan kalkar" dedi.Milletvekili Çakır, Malatya’daki temasları...

Milletvekili Çakır'dan ekonomiye övgü
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AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Türkiye, ekonomik olarak çok hızlı büyüdü, bu dışarıyı da rahatsız etti. Büyümeye devam edeceğiz. İnşallah fiyat dengesizliği ortadan kalkar" dedi.

Milletvekili Çakır, Malatya’daki temasları kapsamında Fuzuli Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Çakır, "İşi birazda provoke ediyorlar. Fırsatçılık yapıyorlar. Un’u piyasada aşırı yükselmiş görüntüsü veriyorlar. Buna fırsat vermemek lazım. Sağduyulu esnaflarımızın sahip çıktığını görüyoruz. Vatandaşı da düşünmek lazım. İnşallah bunları çok hızlı bir şekilde atlatırız. Ekonomi Türkiye’nin can damarı. Türkiye, ekonomik olarak çok hızlı büyüdü, bu dışarıyı da rahatsız etti. Büyümeye devam edeceğiz. İnşallah fiyat dengesizliği ortadan kalkar. Ciddi bir takip var. Bu işi kötü niyetli kullanan, kar zihniyetine fırsat verilmedi, bu da inşallah piyasayı rahatlattı" diye konuştu.
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