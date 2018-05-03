MALATYA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:13

Milletvekili Osman Aladağ:

24 Haziran’da yapılacak olan erken genel seçimlerde AK Parti’den Malatya Milletvekili aday adayı olan Avukat Osman Aladağ, "Dünya mazlumlarının umudu Türkiye, dünya mazlumlarının umudu Recep Tayyip Erdoğan, dünya mazlumlarının umudu AK...

Milletvekili Osman Aladağ:
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24 Haziran’da yapılacak olan erken genel seçimlerde AK Parti’den Malatya Milletvekili aday adayı olan Avukat Osman Aladağ, "Dünya mazlumlarının umudu Türkiye, dünya mazlumlarının umudu Recep Tayyip Erdoğan, dünya mazlumlarının umudu AK Parti" dedi.

Seçim çalışmalarına aralıksız sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili aday adayı Osman Aladağ, seçim çalışmaları kapsamında Yazıhan ilçesini ziyaret ederek temaslarda bulundu. İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Aladağ, daha sonra AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş ile Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Aladağ, "Türkiye tüm mazlumların, umudu, sesi ve onların yanında olan tek millet haline geldi. Dolayısıyla biz bu değerlerimizi sahip olduğumuz bu potansiyeli birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozmadan korumaya devam ettirmek zorundayız” şeklinde konuştu. AK Partinin bin yıllık bir davanın devamı olduğunu kaydeden Aladağ, "AK Parti kurulduğu günden bu yana, milletimizle el ele yürüyen kadroların adıdır. Diklenmeden dik duran, mütevazı, halkından hiç kopmadan yol almayı hedefleyen sadece siyasi bir oluşum değil, bu milletin istikbal ve istiklal mücadelesini veren bir hareket bir hareketin adıdır AK Parti. AK Parti, her zaman zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer alan siyasi hareket olmuş, güçlülerin hukukunu değil, milletin, mazlumların hukukunu savunmuştur. Millete hizmet yolunda mazlumların sesi, zalimlerin korkusu olmaya devam eden AK Partimiz, milletinden aldığı güç ve destek ile yoluna devam edecektir" diye konuştu.

AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş ile Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise ziyarette duydukları memnuniyeti dile getirerek Aladağ’a seçim çalışmalarında başarılar diledi.
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